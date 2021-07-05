Мужчина устроил стрельбу возле горадминистарции Вышгорода: его задержали
В Вышгороде Киевской области возле здания городской администрации мужчина устроил стрельбу из пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция его задержала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Правоохранители отметили, что мужчина пришел днем 5 июля к зданию горадминистрации Вышгорода и открыл огонь из пистолета. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Полиция задержала стрелявшего. При нем кроме пистолета обнаружен предмет, похожий на меч. Оружие изъято. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: в Вышгороде мужчина устроил стрельбу (kv.npu.gov.ua)
Напомним, 5 июля в Черкассах произошла стрельба из-за конфликта между двумя иностранцами. В результате инцидента никто не пострадал.