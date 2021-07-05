ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мужчина устроил стрельбу возле горадминистарции Вышгорода: его задержали

Новина українською →
Вышгород, Понедельник 05 июля 2021 18:27
Мужчина устроил стрельбу возле горадминистарции Вышгорода: его задержали Фото: в Вышгороде мужчина устроил стрельбу (kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Вышгороде Киевской области возле здания городской администрации мужчина устроил стрельбу из пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция его задержала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители отметили, что мужчина пришел днем 5 июля к зданию горадминистрации Вышгорода и открыл огонь из пистолета. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция задержала стрелявшего. При нем кроме пистолета обнаружен предмет, похожий на меч. Оружие изъято. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Вышгороде мужчина устроил стрельбу (kv.npu.gov.ua)

Напомним, 5 июля в Черкассах произошла стрельба из-за конфликта между двумя иностранцами. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция происшествие Вышгород Стрельба
NEWS
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС