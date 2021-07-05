Мужчина устроил стрельбу возле горадминистарции Вышгорода: его задержали

В Вышгороде Киевской области возле здания городской администрации мужчина устроил стрельбу из пистолета . Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция его задержала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области .

Правоохранители отметили, что мужчина пришел днем 5 июля к зданию горадминистрации Вышгорода и открыл огонь из пистолета. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция задержала стрелявшего. При нем кроме пистолета обнаружен предмет, похожий на меч. Оружие изъято. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Вышгороде мужчина устроил стрельбу (kv.npu.gov.ua)