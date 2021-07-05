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У Черкасах іноземці влаштували стрілянину

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Черкаси, Понеділок 05 липня 2021 09:25
У Черкасах іноземці влаштували стрілянину Фото: у Черкасах іноземці влаштували стрілянину (ch.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На вулиці Самійла Кішки у Черкасах сталася стрілянина через конфлікт між двома іноземцями. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Близько 21:10 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки. На місце події виїхали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що силовики затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо встановлено, що між двома іноземцями стався конфлікт.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Патрульні забезпечують охорону прилеглої території.

Співробітники поліції з'ясовують деталі інциденту, проводиться перевірка на законність отримання дозволу, придбання, зберігання та носіння зброї.

Зазначено, що міграційна служба перевіряє законність перебування даних осіб в Україні.

Фото: з місця стрілянини у Черкасах (ch.npu.gov.ua)

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