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Терористи на Шрі-Ланці готували другу серію атак

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 16:37
Терористи на Шрі-Ланці готували другу серію атак
Фото: теракти на Шрі-Ланці (First News)

В результаті серії атак на Шрі-Ланці загинули майже 360 людей

Терористи, які влаштували вибухи на Шрі-Ланці, планували другу серію атак на острові. Про це повідомляє CNN з посиланням на уряд Шрі-Ланки.

Відзначимо, що в результаті серії атак на Шрі-Ланці загинули майже 360 людей.

"Уряд (Шрі-Ланки, - ред.) вважає, що виконавці терактів планували зробити другу серію атак. Іншими словами, вони мали намір атакувати людей на похороні жертв терактів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що поліція затримала вже 60 підозрюваних у терактах на Шрі-Ланці. Як повідомлялося, "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти на острові.

РБК-Україна писало, що теракти на Шрі-Ланці, можливо, стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії в середині березня, тоді загинули 50 людей.

Нагадаємо, в результаті терактів загинули щонайменше 45 дітей. Організаторами вибухів на Шрі-Ланці опинилися сім'єю. Повідомляється, що братам було більше 20 років, вони сини власника бізнесу з торгівлі спеціями.

Серія вибухів прогриміла вранці 21 квітня. Перший з них стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.

 

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