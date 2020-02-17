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Чоловік отримав 9 років тюрми за замах на вбивство двох поліцейських

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 17:43
Чоловік отримав 9 років тюрми за замах на вбивство двох поліцейських
Фото: засуджений чоловік (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чоловік намагався підірвати гранатою двох поліцейських

У Києві чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі за замах на вбивство двох поліцейських . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Зазначається, що в ніч на 15 березня 2018 року 31-річний чоловік намагався підірвати гранатою двох поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

"Двоє працівників управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції, які виконували свої службові обов'язки по охороні громадського порядку, зупинили на вулиці перехожого, який поводив себе підозріло. Під час перевірки документів та поверхового огляду у чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну", - йдеться у повідомленні.

Далі з метою уникнення затримання та доставлення до управління поліції, чоловік дістав бойову гранату РГД-5, яку зберігав у кишені та кинув під ноги патрульним.

Внаслідок зазначених дій стався вибух, і лише завдяки швидкому реагуванню правоохоронців вдалося уникнути жертв.

Зловмисника, який виявився місцевим мешканцем, 1988 року народження, затримали на місці події.

За вчинення вказаного злочину чоловіка визнали винним за ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засудили до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області затримали групу за систематичні напади на поліцейських.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що в Полтавській області викрили велику групу наркоторговців, в яку входили колишні співробітники міліції. Поліція затримала 4 фігурантів.

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