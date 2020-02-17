Мужчина получил 9 лет тюрьмы за покушение на убийство двух полицейских

Фото: осужден мужчина (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Мужчина пытался взорвать гранатой двух полицейских

В Киеве мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство двух полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Сообщается, что в ночь на 15 марта 2018 года 31-летний мужчина пытался взорвать гранатой двух полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

"Двое сотрудников управления патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции, которые выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое", - говорится в сообщении.

Потом с целью избежания задержания и доставления в управление полиции, мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане и бросил под ноги патрульным.

В результате указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителей удалось избежать жертв.

Злоумышленника, который оказался местным жителем, 1988 года рождения, задержали на месте происшествия.

За совершение указанного преступления мужчину признали виновным по ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и осудили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области задержали группу за систематические нападения на полицейских.

Как сообщало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в Полтавской области разоблачили большую группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции. Полиция задержала 4 фигурантов.