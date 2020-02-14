У Рівненській області затримали групу за систематичні напади на поліцейських

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Нападу група здійснювала під час спроби правоохоронцями перешкоджати незаконним видобутком бурштину

У Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію по затриманню учасників злочинного угруповання, які раніше завдали тілесні ушкодження поліцейським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що навесні 2019 року невідома група з 40 осіб, що нелегально займалася видобутком бурштину-сирцю в урочищі поблизу села села ленчин Березовського району, чинила опір і завдала пошкодження поліцейським, які прибули на місце подій

"На законні вимоги поліцейських припинити нелегальну діяльність, зловмисники чинили опір, кинулись у бійку та намагалися заволодіти табельною зброєю поліцейських", - повідомили в МВС

Пізніше ситуація повторилася на території урочищ "Березнки" і "Бобер" в Сарненському і Березневском районах області.

У ході спецоперації 13 лютого були затримані сім жителів села села ленчин. Трьом з них повідомили про підозру погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії з метою залучення інших причетних до злочину.

Також порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 240 УКД (порушення правил охорони або використання надр).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області викрили велику групу наркоторговців, в яку входили колишні співробітники міліції. Поліція затримала 4 фігурантів.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області затримали поліцейського і екс-поліцейського за розбійний напад на будинок пенсіонерів. Поліцейські хотіли викрасти гроші.