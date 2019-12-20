Чоловіка Єлизавети II принца Філіпа госпіталізували

У п'ятницю чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Букінгемському палаці називають госпіталізацію "запобіжним заходом". 98-річний принц пройде обстеження через проблеми зі здоров'ям, діагностовані раніше. Очікується, що чоловік королеви проведе в лікарні кілька днів.

У заяві палацу йдеться, що принц Філіп вирушив у лондонську лікарню короля Едварда VII за порадою свого особистого лікаря.

Герцог Единбурзький, принц Філіп відійшов від публічного життя в серпні 2017 року.

До цього він протягом кількох десятиліть допомагав королеві і виконував власні окремі обов'язки члена королівської сім'ї, які переважно полягають у підтримці благодійних фондів та різних організацій, а також участі в церемоніях.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II представить у четвер, 20 грудня, законодавчий порядок денний прем'єр-міністра Бориса Джонсона після його перемоги на виборах.

РБК-Україна писало, що королева Єлизавета II в найближчому планує піти у відставку, передавши британський престол своєму безпосередньому наступнику - 71-річному синові принцові Чарльзу.