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Королева Єлизавета представить Джонсону порядок денний після його перемоги на виборах

Новини » Політика     15.12.2019 - 05:21
Королева Єлизавета представить Джонсону порядок денний після його перемоги на виборах
Фото: Борис Джонсон і Королева (noseyfolks)

Представлення порядку прем'єр-міністра відбудеться у цей четвер

Королева Великобританії Єлизавета II представить у четвер, 20 грудня, законодавчий порядок денний прем'єр-міністра Бориса Джонсона після його перемоги на виборах. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Порядок денний Королеви використовується для докладного опису всіх законопроектів, які уряд планує вжити у майбутньому році.

Офіс Джонсона заявив, що документ Королеви забезпечить виконання планів, які королева намітила в жовтні, з деякими доповненнями для зміцнення системи правосуддя і закріплення в законі багаторічної угоди про фінансування державою Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

Проте головним пріоритетом нового уряду стане остаточне схвалення парламентом законопроекту про вихід Великобританії з Європейського союзу. Джонсон заявив нещодавно, що Великобританія покине ЄС 31 січня.

Джонсон привів свою Консервативну партію до її найбільшої перемоги на виборах з часів перемоги Маргарет Тетчер у 1987 році. Джонсон перевершив свого супротивника по соціалістичної Лейбористської партії Джеремі Корбіна, завоювавши 365 місць у парламенті і отримавши загальну більшість у 80 осіб.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці 13 грудня кілька сотень демонстрантів пройшли через центр Лондона на знак протесту проти результатів британських виборів.

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