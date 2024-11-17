Мусульманские лидеры США недовольны назначениями в администрацию Трампа, - Reuters

По данным аналитиков, поддержка Трампа мусульманами помогла ему победить в Мичигане и повлияла на победу в других "шатких штатах".

Впрочем, Рабиуль Чаудхури, инвестор из Филадельфии, который возглавлял кампанию "Откажитесь от Харрис" в Пенсильвании и был соучредителем организации "Мусульмане за Трампа", отметил, что кандидат от республиканцев "победил благодаря нам, и мы недовольны его выбором госсекретаря и другими кандидатурами".

Исполнительный директор Американской сети привлечения и расширения прав и возможностей мусульман (AMEEN) Рексинальдо Назарко отметил, что мусульманские избиратели надеялись на избрание Трампом чиновников, которые будут работать в пользу мира, но этого не произошло.

"Мы очень разочарованы. Кажется, что эта администрация была полностью заполнена неоконсерваторами и крайне произраильскими, про-военными людьми, что является провалом со стороны президента Трампа для движения за мир и антивоенных движений", - сказал он.

Назарко сказал, что община будет продолжать настаивать на том, чтобы ее голос был услышан, и чтобы война в Секторе Газа закончилась.

Хассан Абдель Салам, бывший профессор Университета штата Миннесота, соучредитель кампании Abandon Harris, которая поддержала кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн, сказал, что кадровые планы Трампа не удивили, но оказались еще более экстремальными, чем он опасался.

"Это похоже на то, что он переходит на сионистский режим. Мы всегда были крайне скептически настроены... Очевидно, мы все еще ждем, чтобы увидеть, куда пойдет администрация. Однако это выглядит так, будто нашу общину разыграли", - сказал он.

Несколько мусульманских и арабских сторонников победителя выборов надеются, что бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Трампа Ричард Гренелл, будет играть ключевую роль в процессе завершения войны. Этому должен способствовать тот факт, что он провел несколько месяцев работы с мусульманскими и арабскими общинами США и даже был представлен на мероприятиях как потенциальный следующий госсекретарь.

Другой ключевой союзник Трампа, Масад Булос, ливанский тесть Тиффани Трамп, неоднократно встречался с арабо-американскими и мусульманскими лидерами.

Булос и Трамп пообещали арабо-американским и мусульманским избирателям, что республиканец является кандидатом мира, который будет действовать быстро, чтобы положить конец войнам на Ближнем Востоке и за его пределами. Однако ни того, ни другого не было достигнуто сразу.

Надежда на мир не потеряна

В ходе кампании, Трамп посетил несколько городов с большой арабо-американской и мусульманской общиной, в частности остановился в городе с преобладающим арабским населением Дирборн, где он сказал, что любит мусульман. В Питтсбурге республиканец назвал мусульман-сторонников "прекрасным движением, которые хотят мира и хотят стабильности".

Билл Бацци, мэр соседнего Дирборн Хайтс, который поддержал Трампа, сказал, что трижды встречался с новоизбранным президентом и все еще верит, что он будет работать над прекращением войны, несмотря на назначение в его администрацию.

Рола Макки, американка ливанского происхождения, мусульманка, вице-председатель Республиканской партии Мичигана по вопросам информационно-пропагандистской деятельности, согласилась с ним.

"Я не думаю, что все будут довольны каждым назначением Трампа, но важен результат. Я знаю, что Трамп хочет мира, и люди должны осознать, что 50 тысяч погибших палестинцев и 3 тысячи погибших ливанцев, и это произошло во время правления нынешней администрации (Байдена. - ред.)", - сказала она.