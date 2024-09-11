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В Мурманской области РФ жалуются на атаку дронов, там находится аэродром "Оленья"

Среда 11 сентября 2024 12:09
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В Мурманской области РФ жалуются на атаку дронов, там находится аэродром "Оленья" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мурманской области Российской Федерации (РФ) жалуются на неизвестные беспилотники. На территории региона расположен аэродром "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) были обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове было введено ограничение на полеты.

Отмечается, что в Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья".

Между тем в Мурманске раздается воздушная тревога.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию о налетах беспилотников, но не уточнил их количество. Также он добавил, что сейчас были закрыты два аэропорта - Мурманска и Апатитов.

Атаки на аэродром "Оленья"

В конце июля источники РБК-Украина сообщили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод и три российских военных аэродрома. Позже разведка официально подтвердила эту информацию и охарактеризовал операцию как "олимпийское достижение".

Позже Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что в результате удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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