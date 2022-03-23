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У Мукачівській міськраді затримали 19 чоловіків: поводилися агресивно та застосовували фізичну силу

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Мукачево, Середа 23 березня 2022 15:35
У Мукачівській міськраді затримали 19 чоловіків: поводилися агресивно та застосовували фізичну силу Поліція затримала 19 агресивних чоловіків (zk.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Мукачево в міській раді поліція затримала групу зловмисників, які поводилися агресивно та вчинили конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мукачівське районне управління поліції.

Повідомляється, що група агресивно налаштованих осіб вчиняли конфлікт, в тому числі із застосуванням фізичної сили. Також зловмисники не реагували на вимоги поліцейських, вчиняли спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на правоохоронців.

Поліцейські затримали 19 осіб, яких вже доставили до районного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.

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полиция Мукачево
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