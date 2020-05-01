У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила це зробити

Влада міста Мукачево на Закарпатті хочуть відкрити з понеділка, 4 травня, торговельні центри та парки, посилаючись на рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мукачівської міської ради.

Як повідомляється, торгові центри будуть працювати в умовах:

використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок;

забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;

проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;

дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів;

наявність дезінфекторів на вході.

Також буде вирішуватися відвідування парків і скверів з дотриманням соціальної дистанції та протиепідемічних заходів.

Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах. У поліції пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова уряду, яка забороняє такі дії.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився з цього приводу, заявивши, що ослаблення карантину в місті може призвести до катастрофічних наслідків.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міський голова Черкас "загрався", а реакція на такі дії буде "жорсткою".

До цього МОЗ попереджав, що країна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань COVID-19 в разі передчасної відміни карантину.

Попри це, такі міста як Дніпро та Житомир також пішли шляхом передчасного ослаблення карантину, знімаючи заборони на відвідування парків, кафе, перукарень тощо.