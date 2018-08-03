У Сумській області затримали двох місцевих кримінальних авторитетів

Вони вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів

У Сумській області поліцейські затримали двох кримінальних авторитетів, які вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба Головного упраління Національної поліції у Сумській області.

Як зазначається, затримані вимагали гроші у місцевого жителя за неспричинення у відношенні до нього та його родини насильницьких дій. Вони вимагали грошей в сумі 10 тис. доларів.

"Наразі зловмисники затримані. За даним фактом слідчим відділенням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у поліції, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіків, які підстрелили дівчину.

42-річний чоловік та його гість почали стріляти з вогнепальної зброї та відкрили хаотичну стрілянину у повітря. Одна з куль влучила в обличчя 26-річний дівчині, яка розмовляла по мобільному біля магазину за 500 м від місця стрілянини.

У поліції повідомляють, що були затримані двоє чоловіків. Карабін та 16 стріляних гільз вилучені.