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У Мукачеві обстріляли з гранатомету комплекс відпочинку

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 09:34
У Мукачеві обстріляли з гранатомету комплекс відпочинку
Фото: наслідки обстрілу (mukachevo.net)

Пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки

На околиці Мукачева обстріляли відпочинковий комплекс "Аква сіті". У будівлю поцілили з ручної протитанкової гранати (РПГ).

Про це пише Mukachevo.net.

В результаті обстрілу пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі. На даху альтанки застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

Видання пише, що стріляли з відстані в кілька десятків метрів із сусідньої гори. Снаряд влучив спочатку в бесідку поруч із будівлею, а потім влетів в металевий каркас, не залетівши у середину.

На сайті поліції Закарпатської області йдеться, що подію кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом вибуху.

Правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомету на територію комплексу відпочинку. В результаті пошкоджено металеву конструкцію приміщення басейну та альтанку.

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області відбулася стрілянина з автомату біля багатоквартирного житлового будинку.

Крім того, на початку лютого в Мукачеві сталася стрілянина з участю соратника колишнього нардепа Михайла Ланьо, в якій були поранені дві людини.

Тоді правоохоронці затримали сімох осіб, двох із них взяли під варту, пізніше було прийнято рішення про відсторонення керівництва поліції Мукачево.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України обстрелМукачево
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