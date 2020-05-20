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Двом учасникам резонансної стрілянини в Мукачево повідомили про підозру

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 19:11
Двом учасникам резонансної стрілянини в Мукачево повідомили про підозру
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Обидва підозрювані перебувають під вартою

Слідчі поліції Закарпаття повідомили про підозру двом учасникам перестрілки в Мукачево, яка відбулася на початку лютого 2020 року. Тоді в результаті конфлікту були поранені дві людини.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Наголошується, що підозра повідомлено двох жителів Мукачівського району. Їх підозрюють у закінченому замаху на вбивство двох і більше осіб за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, спільно, чітко спланували вказаний злочин. Зокрема, вони закупили зброю, розвідали повсякденний маршрут потерпілих, підібрали місце нападу і спланували шляхи відходу", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що серед підозрюваних 41-річний житель села Старе Давыдково Мукачівського району та 33-річний чоловік з Мукачева, який на даний момент перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство таксиста 17 березня 2020 року. Також суд взяв під варту на 60 діб 41-річного чоловіка без альтернативи застави.

Нагадаємо, інцидент стався 7 лютого 2020 року. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Тоді правоохоронці затримали сімох осіб. Двох із них взяли під варту. Пізніше було прийнято рішення про відсторонення керівництва поліції Мукачево.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України подозрениеМукачевоСтрільба
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