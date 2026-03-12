В Мукачево расцвела "безумная" сакура: когда будет пик сезона

Главное: Старт сезона: В Мукачево распустилась первая сакура, которую называют "безумной" из-за цветения не в сезон.

В Мукачево распустилась первая сакура, которую называют "безумной" из-за цветения не в сезон. Масштаб: Город готовится к цветению более 3000 деревьев на всех центральных улицах.

Город готовится к цветению более 3000 деревьев на всех центральных улицах. Прогноз: В этом году сезон сакур начнется раньше, чем обычно.

Первые цветы на Успенской

Аномальное дерево растет на улице Успенской. Именно здесь появились первые нежно-розовые цветы, которые обычно становятся предвестниками массового цветения в регионе.

"Через несколько дней дерево полностью покроется цветом. Эта сакура традиционно цветет "не в сезон", открывая сакуровый марафон в нашем городе", - отметили в горсовете.

Когда ждать массового цветения

В этом году специалисты прогнозируют более раннее начало сезона. По расчетам экспертов:

Через несколько дней: "безумная" сакура расцветет в полную силу;

"безумная" сакура расцветет в полную силу; Через несколько недель: на улицах Мукачево начнут цвести более 3 тысяч деревьев ;

на улицах Мукачево начнут цвести более ; Первая половина апреля: ожидается пик массового цветения по всему Закарпатью.

В первой половине апреля ожидают массовое цветение сакуры на Закарпатье (фото: Мукачевский городской совет/Facebook)

Обычно массовый "розовый бум" приходится на середину апреля, однако температурные условия 2026 года вносят свои коррективы. Мукачево уже готовится к наплыву туристов, которые стремятся увидеть массовое цветение сакур в Украине.