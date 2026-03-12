В Мукачево расцвела "безумная" сакура: когда будет пик сезона

В Мукачево зацвела первая японская вишня. В народе ее называют "бзумной", потому что она годами удивляет украинцев цветением вне сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мукачевского городского совета в Facebook.
Главное:
Аномальное дерево растет на улице Успенской. Именно здесь появились первые нежно-розовые цветы, которые обычно становятся предвестниками массового цветения в регионе.
"Через несколько дней дерево полностью покроется цветом. Эта сакура традиционно цветет "не в сезон", открывая сакуровый марафон в нашем городе", - отметили в горсовете.
В этом году специалисты прогнозируют более раннее начало сезона. По расчетам экспертов:
Обычно массовый "розовый бум" приходится на середину апреля, однако температурные условия 2026 года вносят свои коррективы. Мукачево уже готовится к наплыву туристов, которые стремятся увидеть массовое цветение сакур в Украине.
