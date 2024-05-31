В Мукачево 23-летнего перевозчика доставили в военкомат и выписали повестку: что говорят в ТЦК

Известно, что сотрудники Мукачевского ТЦК остановили фуру с лекарством и начали проверку 23-летнего водителя.

"Сообщаем, что 29.05.2024 года на блокпоста в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого находился гражданин, не имевший при себе военно-учетных документов", - сообщили там.

В то же время в ТЦК подчеркнули, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы.

"Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и ТЦК и СП, гражданин был доставлен в Мукачевское РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства", - говорится в сообщении.

Представители территориального центра комплектования напомнили логистическим компаниям и автоперевозчикам о необходимости "ответственно относиться к военному учету своих работников".

Правозащитник о ситуации

Как утверждает правозащитник, сообщение 23-летним водителем о том, что груз фуры состоит из лекарств и важной детали, при транспортировке которых должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились, сотрудники ТЦК проигнорировали.

После 4-часовой проверки документов парню вручили повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день, однако тот не подлежит мобилизации по соответствующим критериям.

Более шести часов лекарственные средства для тяжелобольных, нуждающихся в ежедневном лечении данными препаратами, находились в машине без водителя.

Препараты не попали к месту назначения

"В результате после прохождения принудительных и незаконных процессов в ТЦК водитель был вынужден вернуться в Киев, лекарства не попали в место назначения", - написал правозащитник, предварительно отметив, что они направлялись в Тернополь и Ивано-Франковск для людей, больных ВИЧ.

Он сообщил, что на фоне данного случая было подготовлено письмо Министру здравоохранения Виктору Ляшко о необходимости совместно с Командованием Сухопутных войск ВСУ срочно разработать алгоритм, который обеспечит беспрепятственную работу водителей медицинских и гуманитарных грузов.