Мудрик по пути в АПЛ: "Шахтер" подтвердил близкий конец переговоров с грандом Англии
Вместо рядов лондонского "Арсенала" вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик близок к пополнению рядов другого представителя британской столицы – "Челси".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.
22-летний украинец, очевидно, вскоре переедет в мечтательную английскую Премьер-лигу. Правда, в последний момент трансферную цель "Арсенала" собрались перехватить соседи из "Челси".
"Президент "Шахтера" Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика к "Челси". Стороны очень близки к трансферу футболиста", – говорится в сообщении.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, "синие" согласились на условия отечественного гранда относительно продажи Мудрика за 100 млн евро. Вингер улетел в Лондон, где в воскресенье пройдет медосмотр. Затем украинец должен подписать контракт до 2030 года.
Ранее "Арсенал" обновил предложение по трансферу Мудрика. "Канониры" предложили за звездочку "горняков" ориентировочно 70 млн евро. Еще 20 миллионов "Шахтер" мог получить в качестве бонусов. Сам вингер тоже стремился перейти в "Арсенал".
Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і співвласник ФК «Челсі» Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до «Челсі».— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2023
Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК «Челсі».#Shakhtar pic.twitter.com/oztxs9nOAw
К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.
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