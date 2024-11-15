МСЭК заменят новой системой: как теперь будут устанавливать инвалидность

Постановление закладывает изменения в системе с 1 января 2025 года.

Изменения предусматривают:

введение новой концепции оценки,

упрощение для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности,

доступность и профессиональность оценки,

цифровизацию процесса и антикоррупционные меры,

формирование Центра оценки для обжалования решений.

Новая концепция

Как отметили в Минздраве, теперь в основе системы – оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц.

Это комплексный подход к оценке влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни.

Упрощение для пациента

Путь к установлению статуса инвалидности значительно упростится и сократится. Не будет необходимости проходить врачебно-консультативную комиссию заведения - лечащий врач будет сразу направлять на оценивание.

Для перечня состояний врач сможет направить на оценивание сразу после установления определенного диагноза или интервенции, не ожидая, как раньше, 120 дней больничного.

Электронное направление на дополнительные обследования будут формировать врачи экспертной команды во время оценки, и без веских причин дообследования не смогут проходить более одного раза. Решение экспертной команды будет передаваться на социальную сторону через электронную систему.

Улучшение доступности и профессиональности оценки

Вместо отдельных организаций МСЭК, где большинство врачей не занималось лечением, теперь оценивания будут проводить команды практикующих врачей на базе больниц.

Человек со своим врачом выберет одно из 300 мощных многопрофильных заведений. Больницы будут территориально равномерно расположены, и в одном заведении будет несколько команд на каждый профиль дел.

По возможности дела будут направлять в профильные заведения: например, оценка по новообразованию - в онкологическое учреждение, оценка по психическим заболеваниям - в заведение этого профиля. В этих же больницах можно будет пройти дополнительные обследования по программе медицинских гарантий.

Цифровизация процесса и антикоррупционные меры

Вместо полностью бумажного процесса будет введена электронная система. Направления и документы к нему, протокол, решения и все действия будут фиксироваться в электронной системе.

Это минимизирует коррупционные злоупотребления и позволит отследить все этапы рассмотрения дела.

К тому же, состав команд не будет постоянным, как это было раньше. Теперь под каждый случай будет формироваться индивидуальный состав экспертной команды.

Администратор в заведении будет проверять в электронной системе полноту полученного дела и верно ли система определила специальности врачей и форму рассмотрения согласно критериям.

После чего система будет определять для дела профильную команду, которая имеет ближайшее время для проведения оценки. Администратор команд не будет знать, в какую команду и на какое время попадет дело, а индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценки.

Также отмечается, что никто из глав МСЭК не сможет присоединиться к экспертным командам и принести с собой старую культуру коррупции.

Центр оценки для обжалования решений

Также в рамках постановления планируется создать Центр оценки функционального состояния лиц, который будет проверять обоснованность решений команд и заниматься делами, направленными на обжалование.

Команда центра будет состоять из врачей разных учреждений здравоохранения.

Действие и продление действия документов

Постановление также утверждает, что инвалидность сохраняется всем лицам, кому инвалидность была установлена пожизненно. А вместе с сохранением этого статуса сохраняют силу и все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки. Их инвалидность может быть пересмотрена исключительно по их желанию или по решению суда.

Для лиц, которым была установлена инвалидность со сроком повторного осмотра и приходится на время внедрения новой системы, статус инвалидности продлевают на 6 месяцев, как и соответствующие выплаты и гарантии.

Для лиц, которые во время действия военного положения не проходили установленное повторное освидетельствование, необходимо будет его пройти: для мужчин призывного возраста - до 1 ноября 2025 года, для остальных - до 1 апреля 2026 года.

Исключение составляют лица на временно оккупированных территориях и лица с тяжелыми состояниями здоровья по определенному в постановлении перечню. Также оценивание раньше определенного предварительно срока может состояться по запросу суда или правоохранительных органов, в частности в рамках уголовного производства.