Мечтали об элитном городке. Под Днепром разоблачена банда на миллиардной схеме с землей

Под Днепром раскрыли банду, в которую входили экс-глава Новомосковской РГА, два "криминальных авторитета" и предприниматели. Они разработали план по завладению землей более чем на 1 млрд гривен в Самарском заливе.

По данным следствия, бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и два "криминальных авторитета" создали преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей.

"Они разработали схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе", - рассказали в Офисе генпрокурора.

План преступников

По данным полиции, чтобы завладеть землями водного фонда, расположенными на острове озера, фигуранты разработали преступный план. По указанию на то время главы РГА,70 гектаров земли поделили на земельные участки по 2 гектара и в дальнейшем незаконно передали в частную собственность, выдав соответствующие государственные акты. Земли оформили на членов собственных семей, близких родственников, также подчиненных работников коммерческой структуры.

Так, чиновник взял на себя незаконные распоряжения относительно выделения указанных земель в частную собственность. Остальные участники обеспечили оформление имущественных земельных прав на членов семьи и подконтрольных людей.

"В соответствии с официальными данными Фонда госимущества стоимость 70 га захваченных земель составляет более 1 млрд гривен", - добавили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем подозреваемые планировали изменить целевое назначение земель и построить элитный коттеджный городок.

Детали следствия

При процессуальном руководстве прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении шести участникам преступной организации. Они задержаны.

В ходе спецоперации проведено 30 санкционированных обысков по местам жительства задержанных. В частности, изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, оружие, денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов США, 80 тыс. евро, мобильные телефоны, элитные автомобили, черные записи.