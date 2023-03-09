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Мечта "коллективного Путина". В разведке объяснили, зачем РФ планирует провокацию с участием Соловьева

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия планирует провокацию на украинско-белорусской границе с участием пропагандиста Владимира Соловьева для того, чтобы попытаться вовлечь Беларусь в открытую борьбу против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть такая мечта российского "коллективного Путина" - втянуть Беларусь в наземную спецоперацию против Украины. Это не получается", - сказал он.

Юсов отметил, что режим Александра Лукашенко помогает стране-агрессору, но Вооруженные силы Беларуси не принимают непосредственное участие в войне.

"И вот с целью решить этот вопрос и втянуть (Беларусь в войну - ред.) устраивают разнообразные провокации, в том числе эту, с участием знаменитого пропагандиста Соловьева. Украина предупреждена, Беларусь предупреждена, мир предупрежден", - отметил представитель разведки.

Юсов надеется, что из этой провокации ничего не выйдет.

Напомним, разведка сообщала, что в планы россиян по провокации на украинско-белорусской границе могут входить угроза разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди населения.

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