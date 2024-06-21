Не просто цифровой дневник: чем новое образовательное приложение полезно для учеников школ

В Украине запустили бета-тестирование образовательного приложения "Мрія". Оно должно упростить работу учителям, обучение - ученикам и контроль процесса - родителям. Детям будет легче всего приспособиться к новинке, потому что они хорошо знакомы с гаджетами и дистанционным обучением.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали соруководитель проекта "Мрія" Максим Илюхин и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
По словам Максима Илюхина, для детей "Мрія" будет полезна в контексте поиска себя.
"Детям "Мрія" поможет руководить обучением, исследовать себя по разным направлениям и уже из школы раскрывать потенциал. В отличие от электронных дневников, в приложении будет акцент на личном развитии учеников", - говорит соруководитель проекта.
В бета-версии приложения для детей доступны следующие функции:
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что "Мрія" - это хороший шаг к новому качественному образованию.
"Это не только последствие онлайна, это качественная образовательная траектория. Мы будем делать все, чтобы бороться за внимание детей. Чтобы "Мрія" могла конкурировать с TikTok, делаем ее максимально гибкой и интересной. Сейчас она работает в 40 пилотных школах", - говорит Федоров.
По его словам, до конца года в Минцифры планируют подключить к приложению еще тысячу школ.
Приложение "Мрія" находится на этапе тестирования (фото: facebook.com_UAMON)
Бета-тест приложения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.
На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрії" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрією".
Ранее Михаил Федоров сообщал, когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія".
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