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Могут запускать агенты РФ. В Германии над атомной электростанцией пролетели дроны

Иллюстративное фото: российские "Орланы" могли пролетать над АЭС Германии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Германии зафиксировали пролет дронов над промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн. Их могут запускать российские агенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает издание, дроны пролетели над промышленной зоной, где расположены АЭС, терминал сжиженного природного газа и химические заводы, на высокой скорости. 

Последний раз дроны там заметили 22 августа. На этом фоне часть сотрудников полиции Шлезвиг-Гольштейна были приведены в боевую готовность. 

Также, по данным Bild, один беспилотник пролетел над остановленной АЭС 20 августа. Он двигался со скоростью более ста километров в час. 

Издание уточняет, что во внутреннем отчете полиции упоминается о нескольких нарушениях "бесполетной зоны". Предположительно, для этого был задействован военный беспилотник. 

"Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне", - рассказал в комментарии Bild старший прокурор Бернд Винтерфельд. 

Журналисты выяснили, что полеты беспилотников над промышленным объектом начали фиксировать с 8 августа. По предварительной версии, их могут запускать российские агенты с судов в Северном море. 

Как пишет Bild, в Службе государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники "Орлан-10", которые активно применяются оккупантами в войне против Украины. Они используются в диверсионных целях. 

Стоит заметить, что радиус действия "Орлан-10" составляет от 500 до 600 километров. Также они могут летать со скоростью более 100 километров в час. 

Что предшествовало

Напомним, еще в январе этого года издание Bild писало, что над полигонами в Германии, где обучают украинских защитников, регулярно летают беспилотники.

Депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" и член оборонного комитета Маркус Фабер тогда отмечал, что такая ситуация "явно указывает на Россию".

Также, как писало The Times, о шпионаже за обучением украинских защитников предупредили британских инструкторов.

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