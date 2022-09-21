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Могут закрыть границы. СМИ узнали планы России по мобилизации

Фото: Могут закрыть границы. СМИ узнали планы России по мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские власти не планируют закрывать границу для мужчин после объявления частичной мобилизации. Однако ситуация может измениться при массовом оттоке населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

"Власти не планируют закрывать границу для российских мужчин до конца "референдумов" на оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

Однако, по информации СМИ, ситуация может измениться, "если будет массовый отток".

"Ситуация зависит от оценки Минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов", – заявили журналисты.

Также это решение будет зависеть и от самого президента РФ Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизацию следует провести как можно быстрее.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Позже, в Белом доме заявили, что объявление мобилизации в России является признаком того, что президент Путин испытывает трудности.

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