Не могут справиться с нашествием раненых: в Луганск прибыла группа российских врачей

"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых", - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, для лечения и реабилитации российских военных недавно в город из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги.

"Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", - отметили в штабе.

Напомним, мы писали, что российские оккупанты уже обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области. Также враг разместил один из них на базе школьного спортзала в Запорожской области.

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