RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не могут справиться с нашествием раненых: в Луганск прибыла группа российских врачей

Фото: оккупанты привезли подкрепление из врачей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Луганске военные РФ не справляются с растущим количеством раненых, в связи с чем в город прибыла группа российских врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых", - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, для лечения и реабилитации российских военных недавно в город из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги.

"Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", - отметили в штабе.

Напомним, мы писали, что российские оккупанты уже обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области. Также враг разместил один из них на базе школьного спортзала в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГенштаб ВСУВойна России против Украины