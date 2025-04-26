Признают недействительными? Эксперт объяснил, можно ли ламинировать документы

Запрещает ли закон ламинировать документы

Законодательство Украины не содержит официального запрета на ламинирование официальных документов.

"Однако, следует помнить, что закон требует от государственных органов, регистраторов и нотариусов работать исключительно с оригиналами документов, а наличие на документе пленки-ламинации может вызвать проблемы при установлении оригинальности такого документа", - говорит юрист.

Какие проблемы могут возникнуть

Что может пойти не так:

не поставят апостиль: на ламинированные документы нельзя внести никаких изменений или отметок;

проблемы с пограничниками: есть случаи, когда у граждан требовали предъявить неламинированные оригиналы;

нотариусы могут отказать в совершении нотариального действия: если ламинирование не предусмотрено законом, нотариус, скорее всего, не примет такой документ.

"Нотариус возьмет в работу только те ламинированные документы, ламинирование которых предусмотрено законом. Например, диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспорта, пенсионное удостоверение и т.д. То же касается документов, которые сразу изготавливаются из полимера, например ID-карта. Что касается других ламинированных документов, нотариус потребует представления оригинал", - объясняет Булименко.

Юрист советует бережно относиться к официальным документам, не допуская их повреждения. А также избегать ламинирования таких документов, чтобы не возникало проблем, связанных с их официальным использованием.