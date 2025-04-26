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Признают недействительными? Эксперт объяснил, можно ли ламинировать документы

Можно ли ламинировать официальные документы (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие украинцы ламинируют свидетельства о рождении, браке или другие важные документы, чтобы сохранить их в хорошем состоянии. Но такое, на первый взгляд, безопасное действие может свести на нет юридическую силу документа.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, какие проблемы могут возникнуть из-за ламинирования документов.

Запрещает ли закон ламинировать документы

Законодательство Украины не содержит официального запрета на ламинирование официальных документов.

"Однако, следует помнить, что закон требует от государственных органов, регистраторов и нотариусов работать исключительно с оригиналами документов, а наличие на документе пленки-ламинации может вызвать проблемы при установлении оригинальности такого документа", - говорит юрист.

Какие проблемы могут возникнуть

Что может пойти не так:

  • не поставят апостиль: на ламинированные документы нельзя внести никаких изменений или отметок;
  • проблемы с пограничниками: есть случаи, когда у граждан требовали предъявить неламинированные оригиналы;
  • нотариусы могут отказать в совершении нотариального действия: если ламинирование не предусмотрено законом, нотариус, скорее всего, не примет такой документ.

"Нотариус возьмет в работу только те ламинированные документы, ламинирование которых предусмотрено законом. Например, диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспорта, пенсионное удостоверение и т.д. То же касается документов, которые сразу изготавливаются из полимера, например ID-карта. Что касается других ламинированных документов, нотариус потребует представления оригинал", - объясняет Булименко.

Юрист советует бережно относиться к официальным документам, не допуская их повреждения. А также избегать ламинирования таких документов, чтобы не возникало проблем, связанных с их официальным использованием.

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