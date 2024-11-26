Могут производить вдвое больше. В Эстонии призвали союзников инвестировать в украинский ОПК

Украинская оборонная промышленность могла бы производить вдвое больше оружия в год, чем сейчас. Странам Запада необходимо помочь Украине деньгами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Hill заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Певкур отметил, что риски отправки иностранных солдат в Украину для обучения и помощи перевешивают преимущества.

"Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, когда мы сможем доставить им все необходимое для борьбы с Россией", - отметил он.

По словам министра, во время начала операции Украины в Курской области был "огромный импульс", но тогда у украинцев не хватило техники и огневой мощи, чтобы продвинуться еще дальше вглубь территории врага.

"Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом... Мы должны коллективно решить, помогаем ли мы Украине бороться или побеждать? И если вы хотите помочь им победить, вы должны сделать этот дополнительный шаг", - подчеркнул Певкур.

Он обратил внимание, что украинская оборонная промышленность сейчас наращивает производство. В частности, в Украине за год производят в шесть-семь раз больше гаубиц, чем во Франции.

Певкур добавил, что украинский ОПК может производить в год оружие на 30 млрд долларов, но у Украины есть только 15 млрд долларов, которые она может потратить.

"Это означает, что мощности украинской промышленности в два раза больше. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им денег - это простое предложение", - призвал глава Минобороны Эстонии.