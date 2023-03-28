Могут обстреливать район ЗАЭС. В Никополе предупредили о провокациях россиян
Российские оккупанты могут начать обстреливать район Запорожской АЭС на фоне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Они хотят обвинить в атаках Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.
"На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины. Отмечу, что во время прошедшего посещения миссии провокации были. Но осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии", - рассказал Евтушенко.
По его словам, после таких обстрелов территории вокруг ЗАЭС оккупанты били якобы "в ответ" по Никопольскому району Днепропетровской области.
Он призвал жителей прибрежных территорий в ближайшую неделю избегать пребывания на открытой местности и прислушиваться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. При этом глава РВА попросил местных проводить ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.
Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе состоится визит гендиректора МАГАТЭ на временно оккупированную Запорожскую АЭС.
Он уже приехал в Украину в понедельник, 27 марта, и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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