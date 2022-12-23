Могут последовать примеру США. Германия изучит возможность поставок Patriot Украине

В Германии обещают изучить вопрос дальнейших поставок оружия в Украину после того, как Соединенные Штаты Америки передали Киеву систему Patriot.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на RND .

"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", - сказала немецкий министр.

Бербок допустила, что Берлин может последовать примеру Вашингтона, которые на днях решил передать украинской стороне батарею Patriot.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

После объявления США о поставке Украине систем, Христианско-социальный союз ФРГ обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить такие же системы вооружения Украине.

Ранее в Воздушных сила ВСУ рассказали, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.

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