Можно быстрее выехать из Украины: пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска

Летом на западной границе Украины значительно увеличился пассажиропоток. Число путешественников может вырасти ещё на 20 %, поэтому пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Главное: Летний ажиотаж: На западной границе Украины из-за сезона отпусков стремительно вырос пассажиропоток.

На западной границе Украины из-за сезона отпусков стремительно вырос пассажиропоток. Где самые большие очереди: Самая сложная ситуация и длительное ожидание фиксируются на популярных пунктах: "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Лужанка" и "Порубное".

Самая сложная ситуация и длительное ожидание фиксируются на популярных пунктах: "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Лужанка" и "Порубное". Где пересечь границу быстрее всего: Чтобы сэкономить время, ГПСУ рекомендует выбирать наименее загруженные пункты пропуска.

Чтобы сэкономить время, ГПСУ рекомендует выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Совет по времени: Помимо выбора свободных маршрутов, планировать пересечение границы рекомендуют на утренние или поздние вечерние часы, когда поток машин традиционно спадает.

По данным пограничников, 14 июня западную границу Украины со странами ЕС и Молдовой в пределах Черновицкой области пересекли более 103 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

С начала июня через западные пункты пропуска уже проехали более 1 миллиона граждан и более 200 тысяч автомобилей. Сейчас выезд из Украины преобладает над въездом, что связывают с началом сезона отпусков.

Где сейчас самые большие очереди

В ГПСУ отмечают, что наибольшая нагрузка летом наблюдается в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг";

"Рава-Русская";

"Краковец";

"Шегини";

"Ужгород";

"Чоп (Тиса)";

"Лужанка";

"Порубное".

Именно на этих направлениях путешественникам следует быть готовыми к более длительному ожиданию.

Какие пункты пропуска рекомендуют выбирать

Чтобы быстрее пересечь границу, пограничники советуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска.

В частности, наименьшая загруженность сейчас фиксируется в пунктах:

"Угринов";

"Нижанковичи";

"Смильница";

"Малый Березный";

"Дзвинково";

"Косино";

"Красноильск";

"Дяковцы";

"Кельменцы";

"Сокиряны".

В ГПСУ отмечают, что выбор этих маршрутов может существенно сократить время ожидания при пересечении государственной границы.

Когда лучше ехать

Также пограничники рекомендуют планировать поездки на утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска обычно меньше.

Актуальная информация о ситуации на границе обновляется каждые три часа на официальных ресурсах Западного регионального управления Госпограничной службы.