Нельзя обменивать деньги на ценности. В Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя позволять шантажировать Европейский союз. Неприемлемо обменивать деньги на ценности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-голову группы социалистов и демократов в Европарламенте Педро Маркеса, которого цитирует The Guardian.
"Это момент выбора для ЕС. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем продолжать позволять шантажировать себя со стороны какого-то авторитарного лидера, - заявил Маркес.
По его словам, Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию относительно помощи Украине на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена по поддержке нашей стране.
"С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине. Все просто: мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", - добавил Маркес.
Как пишет издание, предупреждение от вице-председателя группы социалистов и демократов в Европарламенте прозвучало накануне запланированной встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Орбаном в Париже. Ожидается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС - подорвет стратегию союза в борьбе с диктатором Владимиром Путиным.
В частности Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила относительно единогласной поддержки расширения союза.
"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы являетесь демократической страной. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри", - сказал он.
В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.
При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.
Более детально о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.
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