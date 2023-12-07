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Нельзя обменивать деньги на ценности. В Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя позволять шантажировать Европейский союз. Неприемлемо обменивать деньги на ценности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-голову группы социалистов и демократов в Европарламенте Педро Маркеса, которого цитирует The Guardian.

"Это момент выбора для ЕС. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем продолжать позволять шантажировать себя со стороны какого-то авторитарного лидера, - заявил Маркес. 

По его словам, Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию относительно помощи Украине на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена по поддержке нашей стране. 

"С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине. Все просто: мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", - добавил Маркес. 

Как пишет издание, предупреждение от вице-председателя группы социалистов и демократов в Европарламенте прозвучало накануне запланированной встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Орбаном в Париже. Ожидается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС - подорвет стратегию союза в борьбе с диктатором Владимиром Путиным. 

В частности Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила относительно единогласной поддержки расширения союза. 

"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы являетесь демократической страной. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри", - сказал он.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.

Более детально о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

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Венгрия