Какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно: список услуг от Минздрава

Украинцы, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, могут получить бесплатную психосоциальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В частности, перечень психосоциальных услуг по оказанию психосоциальной помощи содержит:

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