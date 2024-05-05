Какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно: список услуг от Минздрава
Фото: в Минздраве рассказали, какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно (freepik.com)
Украинцы, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, могут получить бесплатную психосоциальную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Определенные Минздравом 20 психосоциальных услуг предусматривают предоставление украинцам психосоциальной помощи, реабилитации психического здоровья, психической диагностики, психотерапии, психологического консультирования и дальнейшей психологической помощи.
В частности, перечень психосоциальных услуг по оказанию психосоциальной помощи содержит:
- Индивидуальное и групповое психологическое консультирование, в том числе кризисное психологическое консультирование, а также консультирование с использованием элементов самопомощи "равно-равному", групповая психологическая работа с лицами.
- Диагностика психологического состояния личности с применением валидных методов психологической помощи.
- Оказание первой психологической помощи лицу и членам его семьи, включая неотложную психологическую помощь.
- Психологические вмешательства низкой интенсивности.
- Поддержка и восстановление функционирования личности в физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сферах.
- Психотерапия депрессивных, тревожных, адаптационных, острых стрессовых и посттравматических стрессовых расстройств, возникших вследствие болезни/травмы, участия в боевых действиях, чрезвычайных ситуациях, плена, пребывания в местах лишения свободы.
- Помощь личности в установлении жизненных целей и поддержании достигнутого прогресса реабилитации после окончания реабилитационного процесса.
- Психотерапия психических и поведенческих расстройств и состояний, возникших в результате болезни/травмы, участия в боевых действиях, чрезвычайных ситуаций, плена, отбывания наказания.
- Психоедукация и поддержка личности и членов его семьи.
- Психологическое консультирование и психотерапия членов семьи лица, нацеленная на усталость от сочувствия и эмоциональное выгорание (семейная терапия), а также на предотвращение и облегчение физических, психологических, духовных страданий личности при оказании паллиативной помощи.
- Помощь лицами, ухаживающими за пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи.
- Работа с членами мультидисциплинарной реабилитационной команды по психологической поддержке личности и членов ее семьи.
- Работа с медицинскими работниками учреждений здравоохранения при оказании паллиативной помощи пациентам по психологической поддержке лица, нуждающегося в паллиативной помощи, членов его семьи и лиц, осуществляющих уход за ней.
- Оказание консультативной помощи, направленной на устранение или уменьшение привычек и поведения, представляющих риск для психического здоровья личности (употребление алкоголя, других психоактивных веществ и т.п.), а также формирование навыков здорового образа жизни.
- Взаимодействие с поставщиками первичной и специализированной медицинской помощи с целью своевременного диагностирования и обеспечения лечения психических заболеваний и поддержания устойчивого состояния ремиссии.
- Осуществление наблюдения за лицом с целью поддержания нормального функционирования личности в физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сферах и повышения ее вовлеченности в общественную жизнь.
- Направление пациентов в соответствии с медицинскими показаниями для оказания им медицинской и реабилитационной помощи.
- Назначение лекарственных и медицинских изделий, средств медицинской реабилитации с оформлением соответствующих документов согласно требованиям законодательства.
- Ведение первичной учетной документации, оформление справок, листков нетрудоспособности, направлений и других медицинских документов.
- Содействие личности в психосоциальной адаптации к изменившейся жизненной ситуации, осмыслении ее опыта, расширении самоосознания и возможностей самореализации.
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