ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возможны теракты. Что говорят в Генштабе о "непростых решениях" РФ и вбросах о "грязной бомбе"

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 12:19
Возможны теракты. Что говорят в Генштабе о "непростых решениях" РФ и вбросах о "грязной бомбе" Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Учитывая отсутствие гуманности у россиян, не исключено, что Кремль может предпринять очередные преступления против Украины и человечности в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на Харьковском направлении. Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", - отметил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, кроме массовой эвакуации, россияне могут прибегнуть к:

  • серии терактов с подрывом жилых массивов;
  • попытаться превратить временно оккупированные территории в выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий;

"Учитывая информационные вбросы со стороны РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать подрыв на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины", - добавляет Громов.

Как отметил Громов, российские прогнозы по поводу последствий техногенной катастрофы на ЗАЭС были сразу предусмотрены с учетом направления ветра в западном направлении. Это, со своей стороны, указывает на подготовку оккупантами очередного преступления против человечности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала свои вбросы касаемо "грязной бомбы". Тогда же министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и начал скулить о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.

В конце концов, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось"на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом касаемо разработки "бомбы", поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов