Возможны теракты. Что говорят в Генштабе о "непростых решениях" РФ и вбросах о "грязной бомбе"

Учитывая отсутствие гуманности у россиян, не исключено, что Кремль может предпринять очередные преступления против Украины и человечности в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на Харьковском направлении. Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", - отметил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, кроме массовой эвакуации, россияне могут прибегнуть к:

серии терактов с подрывом жилых массивов;

попытаться превратить временно оккупированные территории в выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий;

"Учитывая информационные вбросы со стороны РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать подрыв на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины", - добавляет Громов.

Как отметил Громов, российские прогнозы по поводу последствий техногенной катастрофы на ЗАЭС были сразу предусмотрены с учетом направления ветра в западном направлении. Это, со своей стороны, указывает на подготовку оккупантами очередного преступления против человечности.