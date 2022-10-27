Можливі теракти. Що кажуть в Генштабі про "непрості рішення" РФ та вкиди про "брудну бомбу"

Враховую відсутність гуманності у росіян, не виключено, що Кремль може вдатися до чергових злочинів проти України та людяності загалом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Не виключено, що ворог зробив певні висновки зі свого невдалого перегрупування військ минулого місяця на Харківському напрямку. Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непростые решения", - відзначив Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, окрім масової евакуації, росіяни можуть вдатися до:

серії терактів з підривом житлових масивів;

спробувати перетворити тимчасово окуповані території на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій;

"Враховуючи інформаційні вкиди з боку РФ щодо "брудної бомби" не виключається також, що окупанти можуть організувати підрив на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням в цьому України", - додає Громов.

Як відзначив Громов, російські прогнози щодо наслідків техногенної катастрофи на ЗАЕС були одразу передбачені з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку. Це, зі свого боку, вказує на підготовку окупантами чергового злочину проти людяності.