Возможный захват Беларуси Россией: эксперты ISW оценили новые вызовы для НАТО

Эксперты ISW сходятся во мнении, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, добьется значительных успехов в усилении своего влияния на Беларусь, независимо от итогов его вторжения в Украину.

Вероятные постоянные успехи РФ в Беларуси ставят страны Запада перед выбором, что делать с новым ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Альянс позволит Путину сохранить захваченные территории в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО.

В качестве альтернативы Запад мог бы обеспечить условия, при которых территориально единая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

Для этого в НАТО должны дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что страны Запада смогут победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину.