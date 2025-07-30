Возможная встреча Зеленского и Путина: какая позиция Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Москва занимает другую позицию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции".

Посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии РБК-Украина отметил, что россияне логику проведения подготовки к саммиту лидеров видят по-другому.

Он пояснил, что Зеленский предложил встречу лидеров, на которой будет очерчена определенная рамка, и уже в этой рамке продолжают работать переговорные группы.

Однако Москва хочет наоборот - сначала, чтобы экспертные группы пришли к договоренностям, и если будет перспектива подобного согласования, тогда можно, по мнению россиян, говорить о перемирии и о возможной встрече президентов.

"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - подчеркнул изданию Джелял.