Возможная встреча Зеленского и Путина: какая позиция Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Москва занимает другую позицию.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции".
Посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии РБК-Украина отметил, что россияне логику проведения подготовки к саммиту лидеров видят по-другому.
Он пояснил, что Зеленский предложил встречу лидеров, на которой будет очерчена определенная рамка, и уже в этой рамке продолжают работать переговорные группы.
Однако Москва хочет наоборот - сначала, чтобы экспертные группы пришли к договоренностям, и если будет перспектива подобного согласования, тогда можно, по мнению россиян, говорить о перемирии и о возможной встрече президентов.
"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - подчеркнул изданию Джелял.
Возможная встреча Зеленского и Путина возможна
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, где ждал встречи с Путиным. Но российский диктатор проигнорировал предложение Зеленского о прямых переговорах. Тогда вместо встречи лидеров в Стамбуле прошла встреча делегаций.
Ранее в Кремле заявили, что Путин якобы выступает "за" встречи с Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.
Также Путин утверждал, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но не подписывать документы.
Как заявлял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, Украина предложила России до конца августа организовать четырехстороннюю встречу с участием Зеленского, Путина, Трампа и турецкого лидера Эрдогана.
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