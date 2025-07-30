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Возможная встреча Зеленского и Путина: какая позиция Украины и России

Киев, Среда 30 июля 2025 08:58
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Возможная встреча Зеленского и Путина: какая позиция Украины и России Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Москва занимает другую позицию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции".

Посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии РБК-Украина отметил, что россияне логику проведения подготовки к саммиту лидеров видят по-другому.

Он пояснил, что Зеленский предложил встречу лидеров, на которой будет очерчена определенная рамка, и уже в этой рамке продолжают работать переговорные группы.

Однако Москва хочет наоборот - сначала, чтобы экспертные группы пришли к договоренностям, и если будет перспектива подобного согласования, тогда можно, по мнению россиян, говорить о перемирии и о возможной встрече президентов.

"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - подчеркнул изданию Джелял.

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, где ждал встречи с Путиным. Но российский диктатор проигнорировал предложение Зеленского о прямых переговорах. Тогда вместо встречи лидеров в Стамбуле прошла встреча делегаций.

Ранее в Кремле заявили, что Путин якобы выступает "за" встречи с Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.

Также Путин утверждал, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но не подписывать документы.

Как заявлял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, Украина предложила России до конца августа организовать четырехстороннюю встречу с участием Зеленского, Путина, Трампа и турецкого лидера Эрдогана.

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