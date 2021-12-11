"Може здійснитися і найгірший сценарій": президент Литви про можливий напад РФ

З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн "Бухарестської дев'ятки".

"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу", - зазначив Науседа.

За його словами, лідери "Бухарестської дев'ятки" домовилися з США, що їх відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".

"Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, який дозволить нам почуватися більш захищеним. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здыйснитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - припустив Науседа.

Президент Литви підкреслив, що стримування - це найкращий засіб, щоб "поважалися права незалежних держав", а Байден "бере на себе і необхідне лідерство, і згуртовує сили", щоб була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.

"Відповідь буде найжорсткішою вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", - резюмував Науседа.