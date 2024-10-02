"Можем ударить по важным целям". Израильский генерал пообещал ответ на атаку Ирана

"Мы ответим. Мы можем обнаружить важные цели и нанести по ним точный и мощный удар", - подчеркнул Халеви в видеообращении с базы ВВС в центральной части Израиля.

Он напомнил, что у Израиля есть возможности для того, чтобы нанести удар по любой точке на Ближнем Востоке.

"И те наши враги, которые еще не поняли этого, скоро это поймут", - отметил начальник Генштаба Израиля.