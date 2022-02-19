RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Можемо дати список". Зеленський розповів, чого Україна очікує від партнерів

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, чого саме очікує Україна від партнерів, аби стримати РФ подальшого вторгнення. Він наголосив, що санкції потрібно застосовувати зараз, а не після агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.

"Нам не потрібні санкції, коли ми не матимемо кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати перелік. Головне бажання", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.

Додамо, в ЄС заявили, що введуть санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Вони торкнуться енергетичний і фінансовий сектори, а також доступ до високих технологій.

Зазначимо, Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Але вони також набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.

При цьому президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяМюнхенская конференция по безопасностиВторгнення Росії до України