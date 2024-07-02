ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может повлиять на самочувствие. В Киеве предупредили о загрязнении воздуха из-за жары

Вторник 02 июля 2024 11:46
UA EN RU
Может повлиять на самочувствие. В Киеве предупредили о загрязнении воздуха из-за жары Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений. Это в свою очередь может негативно влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГГА).

В КГГА также добавляют, что температура воздуха в столице достигнет +32. В частности соответствующая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

"Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - заявили в КГГА.

Погода в Украине

Стоит отметить, что во время вчерашнего дня, 1 июля, Украина стала одной из самых жарких стран Европы. Как отмечают синоптики, до конца недели ожидается падение температуры.

Сегодня же, 2 июля, в Украине предупреждают о жаре. Температура воздуха будет достигать +37. В то же время в некоторых областях возможны и дожди.

В частности о загрязнении воздуха в Киеве предупреждали и вчера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро