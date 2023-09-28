Может встревожить Путина. Китай помогает Украине огромными закупками кукурузы, - СМИ

Китайские импортеры за последние несколько недель произвели крупные закупки кормовой кукурузы у Украины. Таким образом они обеспечили поддержку нашей стране, которая находится в состоянии войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Согласно данным издания, о закупках украинской кукурузы Китаем сообщили неназванные трейдеры в Азии и Европе. Вероятный объем закупок составляет несколько сотен тысяч тонн.

"Импортеры в Китае закупили около 10-12 грузов (один груз - более 60 тысяч тонн зерна - ред.) украинской кукурузы типа Panamax для отгрузки в ноябре-декабре. Украина на данный момент является самым дешевым поставщиком кукурузы", - приводят журналисты слова сингапурской международной компании.

Также эту информацию подтвердил изданию неназванный источник в правительстве Украины.

Журналисты уточняют, что Китай является одним из важнейших союзников России. И такая новость об экономическом сотрудничестве с Украиной может встревожить российского диктатора Владимира Путина и его чиновников.

Отношения Китая и Украины

Напомним, Китай отказался осудить полномасштабное вторжение в Украину, которое начала Россия в 2022 году. При этом Пекин продолжает сотрудничать с Москвой и вести с ней торговлю.

КНР отказывается предоставлять Украине любую военную помощь. В то же время там неоднократно заявляли о готовности передавать гуманитарную помощь.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с лидером КНР Си Цзиньпином после начала полномасштабной войны.