Может вспыхнуть пожар. Украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы

Спасатели призывают использовать только сертифицированные генераторы и покупать их в лицензированных магазинах.

Размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть менее 6 метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Как безопасно использовать

Запускать и использовать генератор следует согласно инструкции.

Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждение. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.

Генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега.

Подтекание топлива, масла или посторонние звуки свидетельствует о неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Запрещается при использовании генераторов: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Во время возгорания генератора следует обратиться на линию 101, обесточить генератор. При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Позже стало известно, что в столице была повреждена воздушная линия, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.