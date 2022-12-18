Может начать разваливаться. Экс-глава ЦРУ назвал слабые места армии РФ

Армия РФ имеет ряд недостатков, влияющих на ее боеспособность. Более того, в какой-то момент она может начать разваливаться изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса "Голосу Америки".
"Они (россияне - ред.) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловыми. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", - рассказал генерал.
Петреус также отметил, что оккупанты поражают своей некомпетентностью: "Даже когда они имели возможность и время подготовить войска перед вторжением 24 февраля, этого сделано не было".
По словам эксглавы ЦРУ, в какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, это будет зависеть от нескольких факторов:
Кроме того, на настроения оккупантов влияют и другие факторы, в частности погода в зимний период.
"Или, например, почва твердая и мерзлая, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ добиться такого прогресса, который повлияет на российских солдат, вызвав массовую сдачу в плен, дезертирство", - добавил Петреус.
Напомним, ранее стало известно, что, по информации британского Королевского института объединенных служб, Россия хотела "успешно завершить" полномасштабное вторжение в Украину за 10 дней, но планы провалились.
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