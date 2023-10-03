Может получить пожизненное. В Харьковской области будут судить криминального авторитета

В апреле 2022 года, когда Волчанская община находилась под оккупацией, обвиняемый совместно со своим сообщником устроил засаду у дороги неподалеку от села Прилипка. Там они ждали, когда будет проезжать руководитель лесхоза на автомобиле.

Перед этим они изучили распорядок дня и маршрут движения пострадавшего с работы домой. Нападавшие дождались автомобиля потерпевшего и произвели около 15 выстрелов из автомата АК-74. Директор лесхоза скончался на месте.

Убедившись в смерти потерпевшего, злоумышленники скрылись с места преступления.

Фото: 46-летнего мужчину подозревают в убийстве руководителя лесхоза (t.me/prokuratura_kharkiv/11070)

Обвинительный акт будет рассмотрен в Чугуевском городском суде Харьковской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Прокуратура напомнила, что обвиняемый уже приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Кем был погибший

В субботу, 9 апреля, в Харьковском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили об убийстве 69-летнего Сергея Пиева - руководителя лесхоза.

Сергей Пиев был руководителем ГП Волчанское лесное хозяйство с 2012 года. В 2015 – 2020 годах он был депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". В 2010 – 2015 – Пиев был депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов".

Ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении так называемому "вору в законе" в Одесской области.