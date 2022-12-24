Не может даже пролечиться. Вернувшийся в РФ оккупант жалуется на жизнь (видео)

Вернувшиейся из Украины российские солдаты оказались никому не нужны. Они не могут трудоустроиться, ни даже получить медицинскую помощь.

"Я не так давно вернулся из "спецоперации", был ранен под Северодонецком. Я не могу ни трудоустроиться, ни оказаться полезным, ни даже получить медпомощь. Нас практически никого не осталось в живых, мы не знаем, куда нам обратиться”, - рассказал один из оккупантов в эфире росТВ.