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Не може навіть пролікуватись. Окупант, що повернувся до РФ, скаржиться на життя (відео)

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Росія, Субота 24 грудня 2022 11:36
Не може навіть пролікуватись. Окупант, що повернувся до РФ, скаржиться на життя (відео) Фото: окупант, що повернувся до РФ, скаржиться на життя (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські солдати, які повернулися з України, виявилися нікому не потрібними. Вони не можуть працевлаштуватися, ні навіть отримати медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом.

"Я нещодавно повернувся зі "спецоперації", був поранений під Сєвєродонецьком. Я не можу ні працевлаштуватися, ні виявитися корисним, ні навіть отримати медичну допомогу. Нас практично нікого не залишилося живими, ми не знаємо, куди нам звернутися", - розповів один із окупантів в ефірі росТБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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