Может долететь куда угодно. Гуменюк об атаке Львова "Калибрамы"

Во Львове в результате российских обстрелов зафиксировано попадание в один из домов. Предварительно известно о четырех жертвах и десятках раненых.

По словам Гуменюк, ракета "Калибр", попавшая в дом во Львове, была выпущена из моря. Она может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят убытки, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - отметила Гуменюк.

Ракетный удар по Львову

В Украине этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога из-за российской воздушной атаки с применением ударных БПЛА и ракет.

В ряде областей сообщалось о звуках взрывов. Работала противовоздушная оборона. Также стало известно, что во Львове прогремела серия взрывов.

Что известно о последствиях ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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