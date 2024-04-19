Фото: в законопроект США о помощи Украине подали более сотни правок (Getty Images)

В законопроект о помощи Украине от Соединенных Штатов Америки (США) внесли уже 137 поправок. Почти все были внесены республиканцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета по регламенту Палаты представителей США.

Среди "предложений" республиканцев: запретить главе Белого дома в одностороннем порядке списывать долг Украине;

запретить Украине использовать выделенные средства на выплаты правительством зарплат и пенсий госслужащим;

прежде чем потратить средства для Украины, президент США должен засвидетельствовать, что страны НАТО тратятся не менее 2% ВВП на оборону. В частности отличилась республиканка Марджори Тейлор Грин, которая предложила запретить финансирование: батальона "Азов";

пока в Украине не запретят аборты;

пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Блокирование помощи Украине в США Сейчас в США продолжаются споры вокруг предоставления нашей стране помощи. Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил разделить принятый ранее Сенатом законопроект на четыре отдельных документа. Ожидается, что голосование состоится уже 20 апреля.