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Может быть громко: в Одесской области уничтожат минометную мину

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Одесская область, Понедельник 03 апреля 2023 07:53
Может быть громко: в Одесской области уничтожат минометную мину Фото: В Одесской области уничтожат минометную мину времен второй мировой (telegram dsns)
Автор: Максим Шушко

Специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области уничтожат минометную мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

В селе Расселенец Одесской области накануне обнаружили минометную мину калибра 60 мм. Боеприпал "достался в наследство" со времен Второй мировой войны. Ее контролируемо уничтожат на безопасной площадке специалисты ГСЧС.

Ранее мы писали, в воскресенье, 2 апреля, в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

Напомним, под Киевом собака нашла гранату. Житель села вывел собаку в местный лес, где пес наткнулся на опасный предмет.

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