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Не может быть дефицита смелости. Зеленский призвал партнеров передать дальнобойное оружие

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Альтернативой артиллерии могут быть дроны, а также дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины. Они не должны колебаться, нужно делать шаги вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Что касается альтернативы (артиллерии 155-го калибра - ред.). То единственной альтернативой артиллерии являются дроны", - сказал президент.

По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и речь идет о дальнобойном оружии.

"Мы понимаем, что оно есть. Но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и защиты наших людей, то не надо колебаться делать шаги вперед", - добавил президент Украины.

ATACMS и Taurus для Украины

В прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Также Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны быть немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель.

Более подробно о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.

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